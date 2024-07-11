Вышел отрывок из грядущего эпизода мультсериала «Мои приключения с Суперменом»

YouTube-канал Adult Swim представил отрывок из девятого эпизода второго сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом». Премьера предпоследнего эпизода сезона состоится на Adult Swim 14 июля, а на стриминговом сервисе Max — на следующий день.

Оставшиеся серии не станут для сериала последними — оно уже продлён на третий сезон.

Премьера «Моих приключений с Суперменом» состоялась в июле 2023 года. Над анимацией проекта работает южнокорейская Studio Mir («DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка», «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона»).

В мультсериале молодой Кларк Кент, яркая и целеустремленная Лоис Лейн и их лучший друг Джимми Олсен начинают узнавать, кто они такие и чего могут достичь вместе, работая в команде журналистов Daily Planet.

Ранее вышел тизер-трейлер аниме-фильма «Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза». Грядущая картина будет сиквелом полнометражки «Бэтмен-ниндзя».