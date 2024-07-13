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Кирдан Корабел и прочие на кадрах «Властелина колец. Колец власти»

Многосерийное Средиземье не устаёт радовать своих поклонников новым контентом. В сети насобиралась целая пачка кадров из второго сезона эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти». Из новых лиц — Кирдан Корабел, старейший из эльфов племени телери, обитающих в Средиземье. Играет персонажа Бен Дэниелс.

Ну а всех остальных вы уже сто раз видели. Или не видели (и ничего при этом не теряете).

Премьера продолжения от уверенных в себе шоураннеров Джoна Д. Пэйна и Пaтpика Maккeя состоится 29 августа на стриминговом сервисе Amazon.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
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Новости Все комиксы Рецензии
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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