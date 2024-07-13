Кирдан Корабел и прочие на кадрах «Властелина колец. Колец власти»

Многосерийное Средиземье не устаёт радовать своих поклонников новым контентом. В сети насобиралась целая пачка кадров из второго сезона эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти». Из новых лиц — Кирдан Корабел, старейший из эльфов племени телери, обитающих в Средиземье. Играет персонажа Бен Дэниелс.

Ну а всех остальных вы уже сто раз видели. Или не видели (и ничего при этом не теряете).

Премьера продолжения от уверенных в себе шоураннеров Джoна Д. Пэйна и Пaтpика Maккeя состоится 29 августа на стриминговом сервисе Amazon.