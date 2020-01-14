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Свежий трейлер восьмого сезона «Родины» напоминает о завершении сериала

Кэрри в который раз за свою карьеру оказывается в очень непростой ситуации. Кабельный канал Showtime выпустил свежий трейлер заключительного сезона «Родины», напоминая, что 12-серийное завершение шпионского триллера стартует 9 февраля.

Главная героиня в исполнении Клэр Дэйнс постепенно восстанавливается после длительного пребывания в российской тюрьме. Там её всячески пытали, что сказалось на её психическом здоровье. Вдобавок на родине Кэрри верить не спешат, подозревая, что злобные русские её перевербовали. И только Сол (Мэнди Патинкин), занимающий пост советника президента по вопросам нацбезопасности, до сих пор верит героине и просит помочь в переговорах, которые должны завершить войну на Востоке.

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Видео Родина
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