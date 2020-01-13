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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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«Бесстыдники» продлены на финальный сезон

В ходе сегодняшней информационной панели TCA, посвящённой проектам Showtime, выяснилось, что кабельный канал продлил «Бесстыдников» на 11-й сезон, и он станет для сериала заключительным. Десятый сезон завершится с выходом 12-й серии 26 января, а премьеру 11-го обещают уже этим летом.

Комедийная драма рассказывает о жизни сумасбродного семейства Галлагеров, которое в этом году обходится без Фионы, уехавшей из Чикаго на поиски новой жизни. Дебби, назначенная старшей сестрой новой хранительницей очага, пытается справиться с бедовыми домочадцами, но сделать это как никогда сложно.

Авторы сериала обещают от души постараться и подарить истории запоминающийся, мощный финал.

В сериале Джона Уэллса снимаются Уильям Х. Мэйси, Эмма Кинни, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Исидора Горештер и Камерон Монахэн.

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Бесстыдники
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