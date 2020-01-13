Инопланетный Алан Тьюдик на первых кадрах комедии «Пришелец-постоялец»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлой весной канал Syfy одобрил съёмки первого сезона чёрной комедии «Пришелец-постоялец» с Аланом Тьюдиком («Светлячок») в главной роли. А на днях в сети появились первые кадры из сериала, где титульный персонаж предстаёт в своём природном облике и в человеческом обличье.

Космический корабль инопланетянина Гарри (Тьюдик) потерпел крушение на Земле. Осев в провинциальном городе штата Колорадо под личиной местного врача, пришелец постепенно обживается на новой планете, и чем дольше он живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии, заключавшейся в уничтожении всего человеческого вида.

В сериале также снимаются Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд и Леви Филер. Шоураннером проекта значится Крис Шеридан («Гриффины»).