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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Морена Баккарин и Кристофер Мелони записались во второй сезон «Сумеречной зоны»

Во время информационной панели зимнего пресс-тура TCA потоковый сервис CBS All Access сообщил последние новости о втором сезоне «Сумеречной зоны». В актёрский состав проекта включены Морена Баккарин («Дэдпул»), Билли Портер («Поза»), Дженна Элфман («Бойся ходячих мертвецов»), Гиллиан Джейкобс («Сообщество») и Кристофер Мелони («Хэппи!»). А вот датой возвращения сериал пока не обзавёлся.

Возродивший культовую антологию Джордан Пил («Прочь», «Мы») продолжит исполнять обязанности рассказчика, а также напишет сценарий к одному из эпизодов второго сезона. Серия с Баккарин в главной роли будет называться Downtime. Её сюжет пока не раскрывают.

Наряду с Пилом исполнительными продюсерами сериала числятся Марко Рамирес («Сорвиголова»), Саймон Кинберг («Люди Икс: Апокалипсис»), Вин Розенфельд («Чёрный клановец») и Одри Чон. За производством следят CBS Television Studios, Monkeypaw Productions и Genre Films.

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Сумеречная зона
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