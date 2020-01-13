Третий сезон «Мира Дикого Запада» стартует весной

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO наконец-то готов сообщить дату выхода третьего сезона «Мира Дикого Запада» и по такому случаю даже выпустил таинственный видеоанонс с информацией для размышления. Премьера свежей телеглавы технотриллера от Джонатана Нолана и Лизы Джой состоится 15 марта.

В продолжении антиутопии о непростых, ведущих к глобальным изменениям взаимоотношениях людей и разумных андроидов, снимаются Эван Рэйчел Вуд, Аарон Пол, Тесса Томпсон, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Родриго Санторо, Люк Хемсворт, Лина Уэйт и Венсан Кассель.