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Третий сезон «Мира Дикого Запада» стартует весной

Кабельный канал HBO наконец-то готов сообщить дату выхода третьего сезона «Мира Дикого Запада» и по такому случаю даже выпустил таинственный видеоанонс с информацией для размышления. Премьера свежей телеглавы технотриллера от Джонатана Нолана и Лизы Джой состоится 15 марта.

В продолжении антиутопии о непростых, ведущих к глобальным изменениям взаимоотношениях людей и разумных андроидов, снимаются Эван Рэйчел Вуд, Аарон Пол, Тесса Томпсон, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Родриго Санторо, Люк Хемсворт, Лина Уэйт и Венсан Кассель.

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Видео Мир Дикого Запада
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