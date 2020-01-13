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«Наследники» и «Дрянь» среди главных телепобедителей премии Critics' Choice Awards 2020

Сегодня Ассоциация американских кинокритиков раздала награды наиболее достойным представителям телевизионного мира. Кабельный канал HBO уже по привычке собрал свою положенную порцию статуэток, а ещё первую свою награду с этой церемонии увёз потоковый сервис Apple TV+ — Билли Крудап одержал победу в номинации «лучший актёр второго плана в драме».

Сразу три награды забрал второй сезон комедийного сериала «Дрянь», ну а лучшей драмой стали, что неудивительно, «Наследники».

Так выглядит полный список победителей:

Лучшая драма:

Лучший актёр в драме:

Лучшая актриса в драме:

Лучший актёр второго плана в драме:

Лучшая актриса второго плана в драме:

Лучшая комедия:

Лучший актёр в комедии:

Лучшая актриса в комедии:

Лучший актёр второго плана в комедии:

Лучшая актриса второго плана в комедии:

Лучший мини-сериал:

Лучший телефильм:

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме:

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме:

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме:

Лучший анимационный сериал:

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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