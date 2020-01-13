«Наследники» и «Дрянь» среди главных телепобедителей премии Critics' Choice Awards 2020

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сегодня Ассоциация американских кинокритиков раздала награды наиболее достойным представителям телевизионного мира. Кабельный канал HBO уже по привычке собрал свою положенную порцию статуэток, а ещё первую свою награду с этой церемонии увёз потоковый сервис Apple TV+ — Билли Крудап одержал победу в номинации «лучший актёр второго плана в драме».

Сразу три награды забрал второй сезон комедийного сериала «Дрянь», ну а лучшей драмой стали, что неудивительно, «Наследники».

Так выглядит полный список победителей:

Лучшая драма:

Лучший актёр в драме:

Лучшая актриса в драме:

Лучший актёр второго плана в драме:

Лучшая актриса второго плана в драме:

Лучшая комедия:

Лучший актёр в комедии:

Лучшая актриса в комедии:

Лучший актёр второго плана в комедии:

Лучшая актриса второго плана в комедии:

Лучший мини-сериал:

Лучший телефильм:

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме:

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме:

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме:

Лучший анимационный сериал: