«Наследники» и «Дрянь» среди главных телепобедителей премии Critics' Choice Awards 2020

Сегодня Ассоциация американских кинокритиков раздала награды наиболее достойным представителям телевизионного мира. Кабельный канал HBO уже по привычке собрал свою положенную порцию статуэток, а ещё первую свою награду с этой церемонии увёз потоковый сервис Apple TV+ — Билли Крудап одержал победу в номинации «лучший актёр второго плана в драме».
Сразу три награды забрал второй сезон комедийного сериала «Дрянь», ну а лучшей драмой стали, что неудивительно, «Наследники».
Так выглядит полный список победителей:
Лучшая драма:
Лучший актёр в драме:
- Джереми Стронг, «Наследники»
Лучшая актриса в драме:
- Реджина Кинг, «Хранители»
Лучший актёр второго плана в драме:
- Билли Крудап, «Утреннее шоу»
Лучшая актриса второго плана в драме:
- Джин Смарт, «Хранители»
Лучшая комедия:
Лучший актёр в комедии:
- Билл Хейдер, «Барри»
Лучшая актриса в комедии:
- Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
Лучший актёр второго плана в комедии:
- Эндрю Скотт, «Дрянь»
Лучшая актриса второго плана в комедии:
- Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мейзел»
Лучший мини-сериал:
Лучший телефильм:
Лучший актёр в мини-сериале или телефильме:
- Джаррел Джером, «Когда они нас увидят»
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:
- Мишель Уильямс, «Фосс/Вердон»
Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме:
- Стеллан Скарсгард, «Чернобыль»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме:
- Тони Коллетт, «Невероятное»
Лучший анимационный сериал: