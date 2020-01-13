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Amazon показал ролик с неудавшимися дублями из четвёртого сезона «Пространства»

Стриминговый сервис Amazon опубликовал ролик с неудавшимися дублями четвёртого сезона «Пространства», где обычно серьёзные герои много смеются и часто забывают свои реплики. Нужно же чем-то порадовать поклонников во время длительного ожидания премьеры уже снимаемого пятого сезона.

Вышедший в декабре четвёртый сезон космической драмы поведал о миссии экипажа «Росинанта» на расположенном по ту стороны кольцевых врат Илусе и обеспечил задел на продолжение. Впереди новые миры, новые приключения, новые опасности и неизбежное столкновение с последствиями прошлых действий.

За проект по-прежнему отвечают Нарен Шанкар, Марк Фергус и Хоук Остби. В сериале снимаются Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Кэс Анвар, Шохре Агдашлу, Уэс Чэтэм, и Фрэнки Адамс, Чад Л. Коулмэн, Кара Ги и другие.

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Видео Пространство
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