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Многоликая Натали Дормер в первом трейлере сериала «Ужасы по дешёвке: Город ангелов»

В первом трейлере мистического триллера «Ужасы по дешёвке: Город ангелов» Натали Дормер предстаёт в образе многоликой Магды — демона-перевёртыша, столь обаятельного и умного, сколь и опасного. Её вере в то, что люди всегда поддаются тёмным искушениям, противостоит её сестра Санта Муэрте — Святой ангел смерти в исполнении Лоренцы Иццо.

Спин-офф сериала «Ужасы по дешёвке» с Евой Грин выбрал местом действия Лос-Анджелес 1938 года, где американо-мексиканский фольклор тесно переплетается с социальным напряжением. История начнётся с убийства в праздник Дня мёртвых — Диа де Муэртос — и окунёт зрителей в мир оккультных мифов, инфернальных существ и моральных дилемм человечества.

Создатель и сценарист проекта — автор оригинального сериала Джон Логан. Он же выступает исполнительным продюсером сериала наряду с Майклом Агиларом («Шучу»), Сэмом Мендесом («1917») и Пиппой Харрис («Пустая корона»).

Премьера «Города ангелов» состоится 26 апреля на кабельном канале Showtime.

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