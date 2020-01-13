Второй сезон «Видеть» заполучил актёра Дэйва Батисту и шоураннера «Банши» Джонатана Троппера

Продлённый прошлой осенью на второй сезон сериал «Видеть» только что пополнил свой актёрский состав — в кастинг-лист продолжения фантастического эпика от Apple TV+ записался крутой парень Дэйв Батиста («Стражи галактики»). Никаких подробностей об отведённой ему роли пока нет.

Вдобавок стало известно, что шоураннером второго сезона назначен талантливый Джонатан Троппер («Банши», «Воин»).

Масштабная постапокалиптическая драма рассказывает о мире, населённом ослепшим человечеством. Выжившие после кошмарной эпидемии живут в новой реальности, к которой сумели приспособиться за годы слепоты, но спустя несколько веков на свет появляются зрячие близнецы. Их отец, бесстрашный воин Баба Восс (Джейсон Момоа), должен защитить своё племя от жестокой королевы, которая хочет уничтожить зрячих детей.

Наряду с Момоа и Батистой во втором сезоне заявлены Элфри Вудард, Гера Хилмар, Сильвия Хукс и Кристиан Камарго. Создателем и главным сценаристом проекта выступает Стивен Найт («Острые козырьки», «Табу»), а режиссёром — Фрэнсис Лоуренс («Я — легенда»). Оба наравне с Троппером числятся исполнительными продюсерами сериала.