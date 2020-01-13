 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Второй сезон «Видеть» заполучил актёра Дэйва Батисту и шоураннера «Банши» Джонатана Троппера Второй сезон «Мандалорца» стартует следующей осенью «Союз спасения» — хорошо ли вы знаете историю? Знакомьтесь с Холмсом и Ватсоном из многосерийного детектива «Нелегалы» Первые подробности Anime Awards 2020 от Crunchyroll: детали голосования, категории и судьи
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Второй сезон «Видеть» заполучил актёра Дэйва Батисту и шоураннера «Банши» Джонатана Троппера

Продлённый прошлой осенью на второй сезон сериал «Видеть» только что пополнил свой актёрский состав — в кастинг-лист продолжения фантастического эпика от Apple TV+ записался крутой парень Дэйв Батиста («Стражи галактики»). Никаких подробностей об отведённой ему роли пока нет.

Вдобавок стало известно, что шоураннером второго сезона назначен талантливый Джонатан Троппер («Банши», «Воин»).

Масштабная постапокалиптическая драма рассказывает о мире, населённом ослепшим человечеством. Выжившие после кошмарной эпидемии живут в новой реальности, к которой сумели приспособиться за годы слепоты, но спустя несколько веков на свет появляются зрячие близнецы. Их отец, бесстрашный воин Баба Восс (Джейсон Момоа), должен защитить своё племя от жестокой королевы, которая хочет уничтожить зрячих детей.

Наряду с Момоа и Батистой во втором сезоне заявлены Элфри Вудард, Гера Хилмар, Сильвия Хукс и Кристиан Камарго. Создателем и главным сценаристом проекта выступает Стивен Найт («Острые козырьки», «Табу»), а режиссёром — Фрэнсис Лоуренс («Я — легенда»). Оба наравне с Троппером числятся исполнительными продюсерами сериала.

2 Обсудить
Темы
 
Видеть
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Ведьмак» возглавляет топ самых рейтинговых сериалов Netflix
 
Кино Сборы «Холопа» перевалили за 2 миллиарда рублей
 
Во втором сезоне шоураннер «Ведьмака» обещает линейный сюжет и персонажей нетрадиционной ориентации

Тоже интересно

 
Супергероиню из второго сезона «Пацанов» сделают белой националисткой
 
«Тик» — трейлер первого сезона
 
Кино «Яндекс» спасает советские мультфильмы посредством нейросетей
 
Кино Дени Вильнёв не ограничится одной «Дюной»
 
Amazon готов потратить фантастическую сумму на экранизацию трилогии «Память о прошлом Земли»
 
Кино «Оатс» — тизер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Выйдут в январе

15 СрНоль кадров в секунду (аудио)
15 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
16 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
17 ПтЕВА (аудио)
17 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
18 СбТелеовощи (аудио)
19 ВсТелеовощи (видео)
19 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
20 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
11Телеовощи – 322: Помянем Гуся
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 387: «Кошки», «Кролик Джоджо» и рекорды «Холопа»
 
14ЕВА – 354: Полутайтлов Полукун
 
10Телеовощи – 321: «Дракула» — впечатления от мини-сериала
 
0Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
9Ноль кадров в секунду – 298: Постновогодний гейминг
 
13Телеовощи
 
 
6Телеовощи – 320: Дракула-романтик
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru