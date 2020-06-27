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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Грег Берланти: супергерои DC не должны сохранять пол, цвет кожи или сексуальную ориентацию оригинала

В широте взглядов Грега Берланти, ответственного за всю вселенную DC на телеканале The CW, сомневаться не приходилось никогда. Тут вам и женщины, и темнокожие, и геи, и даже парочка трансгендеров. И вот, продюсер в очередной раз выразил свою точку зрения, подчеркнув, как важно, чтобы супергерои соответствовали современным реалиям — пусть даже это идёт вразрез с самими комиксами:

В киновселенной DC мы всегда хотели создавать героев, соответствующих нашему времени, а не 40-50-м годам. Те герои создавались с наилучшими намерениями, но сейчас на нас лежит определённая ответственность, если мы собираемся перенести их в наше время. Мы должны удостовериться в том, что сохранится дух персонажа, в то же время им вовсе не обязательно иметь тот же пол, цвет кожи или сексуальную ориентацию.

Сам он, разумеется, давно доказывает слова делом. Так, Айрис Уэст, жена Барри Аллена, по комиксам белая женщина, тогда как во «Флэше» её роль исполняет темнокожая Кэндис Паттон. Всё в том же сериале Мастер Зеркал Эван Маккалох с лёгкой руки сценаристов превратился в Еву Макалох, а сыграла «мастерицу» Эфрат Дор. А вот в «Супергёрл» роль Нии Нал, дальней родственницы Дримгёрл, исполнила актриса-трансгендер Николь Мэйнс (на фото — справа).

Доберутся ли шаловливые ручонки Берланти до ключевых персонажей — большой вопрос. Другое дело, что сериалы от The CW тяжело чем-то испортить, так что терять особо нечего.

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