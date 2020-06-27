Коп с амнезией и говорливыми внутренними органами: по хитовой игре Disco Elysium готовят телесериал

Ещё одна игра готовится превратиться в телесериал. И на сей раз речь идёт о проекте громком, но далеко не самом дорогом — ролевой игре Disco Elysium, вышедшей меньше года назад, но мигом угодившей на высокие места в списках лучших представителей жанра за всю историю игростроения.

Завязка у Disco Elysium не самая оригинальная. Главный герой — опустившийся полицейский, расследующий убийство со своим куда более адекватным напарником. Но есть один нюанс: в ночь перед началом событий главный герой настолько упился, что теперь не помнит ничего ни об окружающих, ни о самом себе. Расследовать преступление, попутно пытаясь скрыть от окружающих свой недуг и восстановить собственную личность — это задачка уже повеселее, но Disco Elysium не останавливается и тут. Одна из самых интересных черт первоисточника — необходимость постоянно общаться не только с окружающими, но и со своим внутренним миром: органами и элементами психики.

Смогут ли это достойно перенести на телеэкраны — вопрос, ответ на который мы получим ещё нескоро: пока у проекта нет даже сценариста, лишь продюсерская студия dj2 Entertainment, участвовавшая в создании фильма «Соник в кино» (хочется верить, что не в роли идейных вдохновителей оригинального дизайна героя). Но мы будем пристально следить за развитием событий.