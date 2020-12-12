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Гибель магии и сестринства в тизере третьего сезона «Зачарованных»

Телеканал The CW опубликовал тизер третьего сезона обновлённых «Зачарованных», который сулит главным героиням невероятные беды: гибель всей магии и разрушение сестринских уз. Продолжение многосерийной мистической драмы стартует 24 января.

Сёстры МММ — Мэйси, Мэгги и Мэл — столкнутся с невиданными опасностями, преодолеть которые возможно, принеся «величайшую жертву». В чём она заключается, зрители увидят, если рискнут приобщиться к третьему сезону.

В главных ролях по-прежнему задействованы Мадлен Манток, Сара Джеффри, Мелони Диас, Сер’Дариус Блэйн и Руперт Эванс. За сериал отвечают сценаристы и исполнительные продюсеры Джессика О’Тул и Эми Рардин. Производством занимается CBS Television Studios.

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Выйдут в декабре

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