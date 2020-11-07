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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Второй сезон «Ведьмака» снова на паузе из-за COVID-19

Портал Deadline сообщает, что карантинные меры вновь поставили производство второго сезона «Ведьмака» на паузу. Невзирая на все меры предосторожности, в съёмочной команде сериала сразу несколько тестов на COVID-19 дали положительный результат.

Несколькими днями ранее натурные съёмки в Северном Йоркшире свернули из-за карантинных ужесточений, и съёмочная группа перебралась в студийные павильоны Arborfield Studios на западе Лондона. Там же производство и возобновится, как только опасность заражения минует.

Предыдущий перерыв в съёмках многосерийного фэнтези с Генри Кавиллом, Аней Чалотрой и Фрейей Аллан в главных ролях растянулся с марта до середины августа. Сколько времени займёт второй, пока никто прогнозировать не берётся.

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Ведьмак
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