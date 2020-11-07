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«Его нет, но есть метод» — на экраны возвращается детективный триллер с Паулиной Андреевой и Александром Петровым (промо-ролики)

Отечественный детективный триллер «Метод» с Паулиной Андреевой, Александром Петровым и Константином Хабенским возвращается на голубые экраны уже завтра, о чём напоминают свежие промо-ролики продолжения.

Второй сезон расскажет, как поживает Есеня (Андреева) после смерти своего наставника и возлюбленного Родиона Меглина (Хабенский). Главная героиня умудрилась обзавестись мужем Евгением (Петровым) и ребёнком, а призраки прошлого до сих пор её не отпускают. Но ситуация сильно изменится, когда на её дочь откроет охоту таинственный маньяк.

После выхода в эфир новые эпизоды сериала будут доступны для просмотра в течение недели на официальном сайте «Первого канала».

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