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Первоисточник: www.dailymail.co.uk Прямая ссылка на новость:
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Геральт обзавёлся неожиданным спутником на фото со съёмок второго сезона «Ведьмака»

Съёмки второго сезона «Ведьмака», нравится вам это или нет, снова возобновились. Очередной перерыв в производстве приключился в начале ноября, когда сразу у нескольких участников съёмочной команды тесты на COVID-19 дали положительный результат.

С тех пор съёмки успели перебраться с севера Великобритании в окрестности Лондона, где несколько дней назад камеры заработали снова. И охотники за эксклюзивным контентом не заставили себя долго ждать, исправно наводнив сеть свежими закадровыми снимками. На этот раз в объектив фотографа The Daily Mail попал исполнитель титульной партии Генри Кавилл — его Геральт путешествует в компании Истредда (Ройс Пирресон), чародея и бывшего любовника Йеннифер (Аня Чалотра).

Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак»

И в довесок пара других фото со съёмочных локаций в графстве Суррей — с конными нильфгаардцами в обновлённой броне:

Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак»

О дате выхода продолжения тёмного фэнтези от шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич до сих пор ничего конкретного пока неизвестно.

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Ведьмак
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