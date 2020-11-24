Геральт обзавёлся неожиданным спутником на фото со съёмок второго сезона «Ведьмака»

Съёмки второго сезона «Ведьмака», нравится вам это или нет, снова возобновились. Очередной перерыв в производстве приключился в начале ноября, когда сразу у нескольких участников съёмочной команды тесты на COVID-19 дали положительный результат.

С тех пор съёмки успели перебраться с севера Великобритании в окрестности Лондона, где несколько дней назад камеры заработали снова. И охотники за эксклюзивным контентом не заставили себя долго ждать, исправно наводнив сеть свежими закадровыми снимками. На этот раз в объектив фотографа The Daily Mail попал исполнитель титульной партии Генри Кавилл — его Геральт путешествует в компании Истредда (Ройс Пирресон), чародея и бывшего любовника Йеннифер (Аня Чалотра).

И в довесок пара других фото со съёмочных локаций в графстве Суррей — с конными нильфгаардцами в обновлённой броне:

О дате выхода продолжения тёмного фэнтези от шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич до сих пор ничего конкретного пока неизвестно.