Розарио Доусон и Джоб из «Банши» засветились на первых промо-фото сериала Авы Дюверней по комиксу DMZ

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

На долгое время застрявший на пилотной стадии проект «Демилитаризованная зона» недавно получил-таки от видеосервиса HBO Max добро на съёмки полноценного первого сезона. Правда, экранизация комикса DMZ помечена как мини-сериал, а это значит, что одним сезоном всё может и ограничиться.

Празднуя возможность продолжить съёмки, режиссёр пилота Ава Дюверней поделилась в своём твиттере первыми промо-кадрами будущего сериала. На снимках — исполнительница главной роли Розарио Доусон («Сорвиголова»), а также Бенджамин Брэтт и Хун Ли («Банши», «Воин»).

События разворачиваются в недалёком будущем в Манхэттене, превращённом в демилитаризованную зону после второй Гражданской войны. Врач Альма Ортего (Доусон) отправляется в опаснейшее путешествие по ничейным землям, страдающим от беззакония и запустения, на поиски потерянного сына. Постепенно женщина становится для выживших источником, казалось бы, давно утерянной надежды.

Сценаристом и шоураннером значится Роберто Патино («Мир Дикого Запада»), который вместе с Дюверней выступает также исполнительным продюсером мини-сериала. Производством заведуют Array Filmworks и Warner Bros. Television.