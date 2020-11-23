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Розарио Доусон и Джоб из «Банши» засветились на первых промо-фото сериала Авы Дюверней по комиксу DMZ

На долгое время застрявший на пилотной стадии проект «Демилитаризованная зона» недавно получил-таки от видеосервиса HBO Max добро на съёмки полноценного первого сезона. Правда, экранизация комикса DMZ помечена как мини-сериал, а это значит, что одним сезоном всё может и ограничиться.

Празднуя возможность продолжить съёмки, режиссёр пилота Ава Дюверней поделилась в своём твиттере первыми промо-кадрами будущего сериала. На снимках — исполнительница главной роли Розарио Доусон («Сорвиголова»), а также Бенджамин Брэтт и Хун Ли («Банши», «Воин»).

Промо-арт сериала «Демилитаризованная зона» Промо-арт сериала «Демилитаризованная зона»

События разворачиваются в недалёком будущем в Манхэттене, превращённом в демилитаризованную зону после второй Гражданской войны. Врач Альма Ортего (Доусон) отправляется в опаснейшее путешествие по ничейным землям, страдающим от беззакония и запустения, на поиски потерянного сына. Постепенно женщина становится для выживших источником, казалось бы, давно утерянной надежды.

Сценаристом и шоураннером значится Роберто Патино («Мир Дикого Запада»), который вместе с Дюверней выступает также исполнительным продюсером мини-сериала. Производством заведуют Array Filmworks и Warner Bros. Television.

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