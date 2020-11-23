В третьем сезоне «Титанов» Старфайер получит наконец боевой костюм (фото)

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Официальный твиттер видеосервиса HBO Max продемонстрировал внушительное обновление гардероба супергероини Старфайер (Анна Диоп). А портал Entertainment Weekly следом опубликовал дополненный и более детализированный концепт-арт, на котором персонажа можно рассмотреть со всех сторон.

Судя по изображениям, супергероическую броню скрывающейся на Земле инопланетной принцессы на экране постараются приблизить к канонической.

Третий сезон находится в активном производстве. Над многосерийным экшеном по вселенной DC трудятся Грег Уокер («Тайны Смолвиля»), Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс («Старгёрл»), Грег Берланти и Сара Шехтер (вселенная «Стрелы»). Производством занимаются Weed Road Pictures, Berlanti Productions и Warner Bros. Television.