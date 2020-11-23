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В третьем сезоне «Титанов» Старфайер получит наконец боевой костюм (фото)

Официальный твиттер видеосервиса HBO Max продемонстрировал внушительное обновление гардероба супергероини Старфайер (Анна Диоп). А портал Entertainment Weekly следом опубликовал дополненный и более детализированный концепт-арт, на котором персонажа можно рассмотреть со всех сторон.

Судя по изображениям, супергероическую броню скрывающейся на Земле инопланетной принцессы на экране постараются приблизить к канонической.

Промо-арт сериала «Титаны» Промо-арт сериала «Титаны»

Третий сезон находится в активном производстве. Над многосерийным экшеном по вселенной DC трудятся Грег Уокер («Тайны Смолвиля»), Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс («Старгёрл»), Грег Берланти и Сара Шехтер (вселенная «Стрелы»). Производством занимаются Weed Road Pictures, Berlanti Productions и Warner Bros. Television.

Промо-арт сериала «Титаны» Промо-арт сериала «Титаны»
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