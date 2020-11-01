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Керран Уолтерс показал маску Красного колпака из третьего сезона «Титанов»

Вслед за недавно опубликованным официальным концепт-артом к третьему сезону «Титанов», раскрывшему экипировку Красного колпака, Керран Уолтерс в честь Хэллоуина запостил в своём инстаграме важную часть костюма — украшенную драматической трещиной маску персонажа.

Как известно, антигеройскую личину в третьем сезоне фантастического экшена примерит Джейсон Тодд (Уолтерс), который нагрянет в Готэм, дабы поквитаться со своими бывшими соратниками.

Над многосерийным экшеном по вселенной DC работают Грег Уокер («Тайны Смолвиля»), Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс («Старгёрл»), Грег Берланти и Сара Шехтер (вселенная «Стрелы»). Производством занимаются Weed Road Pictures и Berlanti Productions в сотрудничестве с Warner Bros. Television

Промо-арт сериала «Титаны»
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