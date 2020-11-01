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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы 2–8 ноября: «Лунная база 8», «Детство Шелдона» и другие

Начало последнего осеннего месяца отметится в сериальном мире несколькими возвращениями и всего одной премьерой. Список сериалов недели возглавит псевдокосмическая комедия «Лунная база 8» — кабельный канал Showtime покажет первый эпизод в воскресенье.

Понедельник, 2 ноября

 
Сезон4
ABC
Хороший доктор The Good Doctor

драма

В ролях Фредди Хаймор, Антониа Томас, Ричард Шифф, Бью Гарретт, Чуку Моду, Хилл Харпер

Создатель Дэвид Шор

Молодой хирург-савант получает работу в команде докторов из детского госпиталя. Вопрос в том, сможет ли человек-аутист работать сообща с коллегами и спасать человеческие жизни.

Видео

Четверг, 5 ноября

 
Сезон4
CBS
Детство Шелдона Young Sheldon

комедия, семейный

В ролях Джим Парсонс, Иэн Эрмитаж, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Зои Перри

Создатель Чак Лорри, Стивен Моларо

Приквел, предназначенный раскрыть тайну детских лет будущего светила науки. Семейная комедия расскажет о 12-летнем гениальном ребёнке Шелдоне и неординарном семействе Куперов из Техаса, о котором, впрочем, и так уже немало известно из основного сериала.

Видео

 
Сезон8
CBS
Мамочка Mom

комедия

В ролях Анна Фэрис, Эллисон Дженни, Сэди Кальвано, Блейк Гаррет, Натан Кордри, Спенсер Дэниелс

Создатель Чак Лорри, Эдди Городецки, Джемма Бэйкер

Сериал рассказывает о недавно ставшей убеждённой трезвенницей молодой матери-одиночке Кристи, которая устроилась на работу в долину Напа — один из центров виноделия. Из-за мамы Бонни и начальника Габриэля Кристи постоянно убеждается в верности принятого решения завязать со спиртным. Дочь взрослеет, бывший супруг так и норовит подставить, любовник женат — и всё же Кристи старается противостоять козням окружающих и ловко обходит подножки, подставляемые ей судьбой.

Видео

Воскресенье, 8 ноября

 
Премьера+
Showtime
Лунная база 8 Moonbase 8

комедия

В ролях Фред Армисен, Тим Хайдекер, Джон С. Райлли, Джошуа Дэвис, Джо Абрахам, Адам Ламберт

Три астронавта во главе целой команды усиленно готовятся к своей первой лунной миссии в симуляторе, построенном в пустынной местности у городка Уинслоу в Аризоне. Главные герои добросовестно тренируются, сталкиваясь с чередой непредвиденных сложностей, которые заставляют главных героев засомневаться в собственной вменяемости, профпригодности и благонадёжности коллег.

И ещё один комедийный сериал на околокосмическую тему. Видимо, нас ждёт эдакая производственная комедия об астронавтах, где за юмор вместо Стива Карелла отвечает Джон С. Райлли и компания.

Видео

 
Сезон12
CBS
Морская полиция: Лос-Анджелес NCIS: Los Angeles

боевик, детектив, драма

В ролях Крис О’Доннелл, Даниэла Руа, Барретт Фоа, Л.Л. Кул Джей, Линда Хант, Эрик Кристиан Олсен

Создатель Шейн Брэннан

В сериале создатели покажут, как работают специалисты под прикрытием, выслеживая особо опасных нарушителей закона. Именно подразделение NCIS занимается поиском и поимкой самых хитрых преступников, которые угрожают безопасности всей страны. Во время поиска самых опасных людей используются инновационные устройства и другие современные технологии. Специалистам придется почти каждый день рисковать жизнью, чтобы спасти страну, защитить ее граждан.

 
Сезон7
CBS
Морская полиция: Новый Орлеан NCIS: New Orleans

детектив, драма, криминал

В ролях Скотт Бакула, Зоу Маклеллан, Си Си Эйч Паундер, Лукас Блэк, Пейдж Тарко, Роб Керкович

Создатель Гари Гласберг, Марк Хэрмон

Спин-офф сериала «Морская полиция: Спецотдел», в котором с преступностью главные герои будут бороться в Новом Орлеане.

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