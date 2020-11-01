Новые сериалы 2–8 ноября: «Лунная база 8», «Детство Шелдона» и другие

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Showtime

Три астронавта во главе целой команды усиленно готовятся к своей первой лунной миссии в симуляторе, построенном в пустынной местности у городка Уинслоу в Аризоне. Главные герои добросовестно тренируются, сталкиваясь с чередой непредвиденных сложностей, которые заставляют главных героев засомневаться в собственной вменяемости, профпригодности и благонадёжности коллег.

И ещё один комедийный сериал на околокосмическую тему. Видимо, нас ждёт эдакая производственная комедия об астронавтах, где за юмор вместо Стива Карелла отвечает Джон С. Райлли и компания.