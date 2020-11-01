Новые сериалы 2–8 ноября: «Лунная база 8», «Детство Шелдона» и другие

Начало последнего осеннего месяца отметится в сериальном мире несколькими возвращениями и всего одной премьерой. Список сериалов недели возглавит псевдокосмическая комедия «Лунная база 8» — кабельный канал Showtime покажет первый эпизод в воскресенье.
Понедельник, 2 ноября
драма
В ролях Фредди Хаймор, Антониа Томас, Ричард Шифф, Бью Гарретт, Чуку Моду, Хилл Харпер
Создатель Дэвид Шор
Молодой хирург-савант получает работу в команде докторов из детского госпиталя. Вопрос в том, сможет ли человек-аутист работать сообща с коллегами и спасать человеческие жизни.
Четверг, 5 ноября
комедия, семейный
В ролях Джим Парсонс, Иэн Эрмитаж, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Зои Перри
Создатель Чак Лорри, Стивен Моларо
Приквел, предназначенный раскрыть тайну детских лет будущего светила науки. Семейная комедия расскажет о 12-летнем гениальном ребёнке Шелдоне и неординарном семействе Куперов из Техаса, о котором, впрочем, и так уже немало известно из основного сериала.
комедия
В ролях Анна Фэрис, Эллисон Дженни, Сэди Кальвано, Блейк Гаррет, Натан Кордри, Спенсер Дэниелс
Создатель Чак Лорри, Эдди Городецки, Джемма Бэйкер
Сериал рассказывает о недавно ставшей убеждённой трезвенницей молодой матери-одиночке Кристи, которая устроилась на работу в долину Напа — один из центров виноделия. Из-за мамы Бонни и начальника Габриэля Кристи постоянно убеждается в верности принятого решения завязать со спиртным. Дочь взрослеет, бывший супруг так и норовит подставить, любовник женат — и всё же Кристи старается противостоять козням окружающих и ловко обходит подножки, подставляемые ей судьбой.
Воскресенье, 8 ноября
комедия
В ролях Фред Армисен, Тим Хайдекер, Джон С. Райлли, Джошуа Дэвис, Джо Абрахам, Адам Ламберт
Три астронавта во главе целой команды усиленно готовятся к своей первой лунной миссии в симуляторе, построенном в пустынной местности у городка Уинслоу в Аризоне. Главные герои добросовестно тренируются, сталкиваясь с чередой непредвиденных сложностей, которые заставляют главных героев засомневаться в собственной вменяемости, профпригодности и благонадёжности коллег.
И ещё один комедийный сериал на околокосмическую тему. Видимо, нас ждёт эдакая производственная комедия об астронавтах, где за юмор вместо Стива Карелла отвечает Джон С. Райлли и компания.
боевик, детектив, драма
В ролях Крис О’Доннелл, Даниэла Руа, Барретт Фоа, Л.Л. Кул Джей, Линда Хант, Эрик Кристиан Олсен
Создатель Шейн Брэннан
В сериале создатели покажут, как работают специалисты под прикрытием, выслеживая особо опасных нарушителей закона. Именно подразделение NCIS занимается поиском и поимкой самых хитрых преступников, которые угрожают безопасности всей страны. Во время поиска самых опасных людей используются инновационные устройства и другие современные технологии. Специалистам придется почти каждый день рисковать жизнью, чтобы спасти страну, защитить ее граждан.
детектив, драма, криминал
В ролях Скотт Бакула, Зоу Маклеллан, Си Си Эйч Паундер, Лукас Блэк, Пейдж Тарко, Роб Керкович
Создатель Гари Гласберг, Марк Хэрмон
Спин-офф сериала «Морская полиция: Спецотдел», в котором с преступностью главные герои будут бороться в Новом Орлеане.