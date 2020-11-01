Неделя сериалов на КГ — главные новости 26 октября — 1 ноября

Улучшенная нильфгаардская броня и красотка Фрингилья на закадровых фото второго сезона «Ведьмака». И в довесок Кагыр с беременной эльфийской чародейкой.

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Первый тизер «Колеса времени» позволил услышать героев сериала. И на этом пока всё.

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