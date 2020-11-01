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Стало известно, когда начнутся съёмки третьего сезона «Академии Амбрелла» Тамада и конкурсы: Дженнифер Лопес и Арми Хаммер сыграют пышную свадьбу, с бандитами и заложниками Съёмки «Новобранца» продолжаются, несмотря на пять случаев COVID-19 на площадке КГ играет: DOOM Eternal: The Ancient Gods — Part One «Токио Вавилон 2021» — анонс и тизер новой экранизации мистической сёдзё-манги от CLAMP
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 26 октября — 1 ноября
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Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Сегодня

18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в ноябре

2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
3 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
5 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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8 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

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0Телеовощи – 364: Все любят мистера Бига
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 434: «Борат 2» — для кого и зачем это снято?
 
22Ноль кадров в секунду – 340: Стена задников
 
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