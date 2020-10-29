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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:
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Улучшенная нильфгаардская броня и красотка Фрингилья на свежих закадровых снимках второго сезона «Ведьмака»

Пронырливые фотографы британской The Daily Mail спешат попотчевать зрителей свежими снимками со съёмок второго сезона «Ведьмака». В одном из своих многочисленных интервью шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич уже заикалась, что в продолжении особая роль отведена Кагыру и Фрингилье. Теперь этому есть фактическое подтверждение — прямо сейчас ведутся съёмки нильфгаардских сцен с участием этих персонажей. Декорациями служат живописные руины средневекового цистерцианского аббатства Фаунтинс в Северном Йоркшире.

Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак»

На свежих фото запечатлены чародейка Фрингилья Виго (Мими Дивени), беременная эльфийская чародейка Францеска Финдабаир (Месия Симсон), Кагыр Маур Дыффин (Имон Фаррен), а также — и это куда важнее всего остального — обновлённые нильфгаардские доспехи. Хотя, возможно, радоваться пока рано, и это лишь домашний парадный вариант уже привычной «жатой» экипировки, в которую могущественный Нильфгаард рядит свои войска в военных походах.

Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак»
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Ведьмак
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