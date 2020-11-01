Нашёлся человек, довольный финалом «Игры престолов» — исполнитель роли Рамси Болтона Иван Реон

Из стройного хора недовольных финалом «Игры престолов» внезапно выбился Иван Реон, персонажу которого Рамси Болтону повезло лишиться достоинства задолго до оного. По его мнению, концовка была не просто хороша, но гениальна (местами), а у шоураннеров сериала поистине стальные яйца:

Всегда будут разногласия. Таков путь — невозможно угодить всем. Думаю, они приняли твёрдое решение о том, в каком направлении будет развиваться сезон, остались верны ему и рассказали историю действительно хорошо. Битва за Винтерфелл была абсолютно гениальна — лучшее, что я видел на телевидении. Это было действительно смело, и они сделали это.

Кроме того, Реон посмеялся над фанатской петицией о пересъёмке финала, назвав её уморительной и пошутив, что запустил её не иначе как Джефф Безос (намёк на кучу денег, которую бы пришлось на это спустить). А ещё разрешил Чарльзу Дэнсу, чей персонаж героически погиб на унитазе, остаться при своём мнении относительно финала.