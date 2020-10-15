 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Сериал «Акудама Драйв» выйдет в российских онлайн-кинотеатрах одновременно с Японией Неделя аниме на КГ — главные новости 14–20 сентября Режиссёр «Кэндимена» Ниа Дакоста возьмётся за «Капитана Марвел 2» Неделя аниме на «КГ» — главные новости 27 июля — 2 августа Лорен Шмидт Хиссрич готовит спин-офф «Ведьмака» без Геральта
2
СЕРИАЛЫ
303
 
Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Лиам Каннингем запретил шоураннерам «Игры престолов» превращать Давоса Сиворта в извращенца

Его служанкой Дейенерис соблазняли, но он не поддался. Книга Fire Cannot Kill a Dragon от автора Entertainment Weekly Джеймса Хибберда продолжает проливать свет на закулисье многосерийного эпического фэнтези «Игра престолов». На этот раз создателям прилетело от Лиама Каннингема, исполнителя роли сира Давоса Сиворта.

Как выяснилось, у творческой команды сериала возникла идея страстно влюбить сира Давоса с Миссандею из Наата, с которой он знакомится в седьмом сезоне, когда Дейенерис прибывает в Вестерос. Каннингем наотрез отказался вовлекать своего персонажа в эту авантюру. При этом актёр отметил, мол, не исключено, что один из шоураннеров намеренно предложил подобное, чтобы его позлить.

[Дэвид] Бениофф — любитель накинуть дерьма. Во время нашей первой встречи с Дейенерис Бениофф и [режиссёр Марк Майлод] хотели, чтобы Давос запал на Миссандею. И я воспротивился. Ни хрена я делать этого не буду. Это единственная вещь [за всё время съёмок], на которую я не согласился. [Миссандея], конечно, богиня во плоти, но учитывая отношение Давоса к Лианне Мормонт и Ширен, он не стал бы волочиться за юной девушкой.

Для Ширен Баратеон и Лианны Мормонт сир Давос был своего рода ментором и наставником, и Каннингем, который вдвое старше Эммануэль, посчитал, что ухаживания за юной Миссандеей отбросят густую тень на его взаимоотношения с Лианной и Ширен. Актёр так и заявил шоураннерам.

Вы не разрушите мои тяжёлые труды породить у зрителей симпатию к [моему персонажу], превратив его в извращенца.

 
Лиам Каннингем, остался непреклонен

Как мы знаем, актёр свою позицию отстоял, и при этом его герой благополучно дожил до финала. Что ни говори, а сир Давос Сиворт — один из самых везучих персонажей сериала.

2 Обсудить
Темы
 
Игра престолов
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Игра престолов»: Джордж Мартин был категорически против насилия над Дейенерис в первую брачную ночь
 
Кит Харингтон больше не хочет играть мужественных героев
 
Слух дня: в сериал Amazon по «Властелину колец» хотят добавить секс

Тоже интересно

 
«Игра престолов»: Джордж Мартин был категорически против насилия над Дейенерис в первую брачную ночь
 
Кино Из-за переноса «Не время умирать» закрываются несколько сотен кинотеатров
 
Кино Universal Pictures откладывает премьеру «Форсажа 9» на год
 
Кино Том Холланд раскрыл название сиквела «Человека-паука»
 
Кино Нил Бломкамп воображает, что рядом с ним над новым «Робокопом» работает Пол Верховен
 
Кино Джеймс Кэмерон назвал кассовую победу «Мстителей: Финала» над «Аватаром» погрешностью при округлении
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в октябре

18 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
19 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
20 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
22 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду – 338: Монополия по Судакову
 
14ЕВА
 
 
3Телеовощи – 361: Осторожно! Работает координатор интимных сцен
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 431: «Сделано в Италии», «Майор Гром» и «Борат 2»
 
6Ноль кадров в секунду – 337: Ни слова об аниме
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru