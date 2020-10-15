Лиам Каннингем запретил шоураннерам «Игры престолов» превращать Давоса Сиворта в извращенца

Его служанкой Дейенерис соблазняли, но он не поддался. Книга Fire Cannot Kill a Dragon от автора Entertainment Weekly Джеймса Хибберда продолжает проливать свет на закулисье многосерийного эпического фэнтези «Игра престолов». На этот раз создателям прилетело от Лиама Каннингема, исполнителя роли сира Давоса Сиворта.

Как выяснилось, у творческой команды сериала возникла идея страстно влюбить сира Давоса с Миссандею из Наата, с которой он знакомится в седьмом сезоне, когда Дейенерис прибывает в Вестерос. Каннингем наотрез отказался вовлекать своего персонажа в эту авантюру. При этом актёр отметил, мол, не исключено, что один из шоураннеров намеренно предложил подобное, чтобы его позлить.

[Дэвид] Бениофф — любитель накинуть дерьма. Во время нашей первой встречи с Дейенерис Бениофф и [режиссёр Марк Майлод] хотели, чтобы Давос запал на Миссандею. И я воспротивился. Ни хрена я делать этого не буду. Это единственная вещь [за всё время съёмок], на которую я не согласился. [Миссандея], конечно, богиня во плоти, но учитывая отношение Давоса к Лианне Мормонт и Ширен, он не стал бы волочиться за юной девушкой.

Для Ширен Баратеон и Лианны Мормонт сир Давос был своего рода ментором и наставником, и Каннингем, который вдвое старше Эммануэль, посчитал, что ухаживания за юной Миссандеей отбросят густую тень на его взаимоотношения с Лианной и Ширен. Актёр так и заявил шоураннерам.

Вы не разрушите мои тяжёлые труды породить у зрителей симпатию к [моему персонажу], превратив его в извращенца. Лиам Каннингем, остался непреклонен

Как мы знаем, актёр свою позицию отстоял, и при этом его герой благополучно дожил до финала. Что ни говори, а сир Давос Сиворт — один из самых везучих персонажей сериала.