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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Декстер» с Майклом С. Холлом в главной роли возвращается на канал Showtime

Велика вероятность, что основательно разочаровавший многих зрителей финал «Декстера» теперь и не финал вовсе. Кабельный канал Showtime возвращается в мир романов Джеффри Линдсея, заказав съёмки мини-сериала о Декстере Моргане. К главной роли, само собой, вернётся Майкл С. Холл, а руководить проектом будет шоураннер оригинального сериала Клайд Филлипс.

О сюжете пока ничего не сообщают, поэтому ещё неясно, чем приходится будущий 10-серийный мини-сериал оригиналу о серийном убийце и судмедэксперте в одном лице — спин-оффом, приквелом, сиквелом или ребутом. Новые детали Showtime сообщит позже.

В активное производство мини-сериал отправят в начале следующего года, а премьеру оптимистично планируют на осень 2021-го.

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Декстер
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