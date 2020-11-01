Телеовощи. Выпуск 364: Все любят мистера Бига

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Содержание
Оценки эпизодов
|01:39 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:50 —
|Новости
|55:22 —
|«Варвары» (Barbaren) — 1x01
|01:10:39 —
|«Ход королевы» (The Queen's Gambit) — 1x01—02
|01:34:55 —
|«Кровь Зевса» (Blood of Zeus) — 1x01
|01:56:13 —
|«Воин» — 2x04
|02:17:55 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 3x03
|02:30:48 —
|«Некст» — 1x03
|02:36:55 —
|«Первобытный человек» — 1x09
|02:44:10 —
|«Секс в большом городе» — 1x11
|02:54:46 —
|«Дюна» — 1x02
|03:19:04 —
|«Вавилон 5» — 3x22 (финал сезона, впечатления Юрия)
|03:26:00 —
|«Футурама» — 1x04 (впечатления Ларисы)
|03:32:24 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x19 (впечатления Юрия и Льва)
|03:40:05 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|«Утиные истории» — 3x13