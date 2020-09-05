Алан Ритчсон сыграет сериального Джека Ричера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В начале года стриминговый сервис Amazon дал добро на съёмки первого сезона сериала «Джек Ричер» по одноимённой серии романов-бестселлеров Ли Чайлда. И проект наконец-то обзавёлся исполнителем титульной партии — главного героя в многосерийном боевике сыграет Алан Ритчсон («Кровавая гонка», «Титаны»).

Автор литературного первоисточника, выражавший своё недовольство габаритами и возрастом игравшего Ричера в фильмах Тома Круза, должен остаться доволен выбором нового актёра.

В центре повествования — бывший майор армейской военной полиции, путешествующий по Штатам, расследуя всякие опасные дела. В основу первого сезона ляжет первая книга серии «Этаж смерти» (The Killing Floor), где Ричера арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Сняв с себя подозрения, герой сам берётся за поиски киллера.

Ник Сантора («Короли побега», «Скорпион») числится шоураннером проекта, а также его сценаристом и исполнительным продюсером наряду с режиссёром первого фильма Кристофером Маккуорри. Чайлд берётся консультировать. За производство отвечают Amazon Studios, Skydance Television и Paramount Television Studios.