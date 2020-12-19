Могущественные ведьмы и белый мужик на свежем постере третьего сезона «Зачарованных»

Телеканал The CW презентовал официальный постер третьего сезона современных «Зачарованных», где белому мужику позволено соседствовать с тремя главными героинями истории — сильными и независимыми ведьмами. Многосерийная драма вернётся на малые экраны 24 января.

В третьем сезоне сёстры Мэйси, Мэгги и Мэл противостоят великой беде — вероятной гибели всей магии. Предотвратить катастрофу возможно, однако это потребует невиданных усилий. К счастью, в решении вопроса главным героиням поможет новый персонаж — школьник-трансгендер Кевин в исполнении Дж. Дж. Хоукинса.

Главные роли в сериале играют Мадлен Манток, Сара Джеффри, Мелони Диас, Сер’Дариус Блэйн и Руперт Эванс. Сценаристами и исполнительными продюсерами выступают Джессика О’Тул и Эми Рардин.