 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ещё одно доказательство того, что CD Projekt RED не умеет в ролевые FPS Питер Джексон раскрыл свою любимую сцену «Властелина колец» — её написал и срежиссировал другой человек Ролик о создании «Мисс Марвел» знакомит с авторами сериала и главной героиней Камалой Хан «Серебряные коньки» стали очередным отечественным лидером кинопроката Джаред Падалеки арканит преступников с помощью лассо в трейлере ребута «Крутого Уокера»
3
СЕРИАЛЫ
369
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Звёздный час Плотвы и другие неудачные дубли первого сезона «Ведьмака»

В рамках уже упоминавшейся онлайн-акции 6 Day of Witchmas стриминговый сервис Netflix опубликовал в сети видеоролик с неудавшимися дублями из первого сезона «Ведьмака». Оный путём голосования выбрали активные в «Твиттере» фанаты сериала. Помимо играющего главную роль Генри Кавилла свою лепту в подборку внесли исполнители партий Стрегобора Ларс Миккельсен и Тиссаи Де Врие Мианна Бёринг, а также незабвенная Плотва.

Официальный твиттер многосерийного фэнтези ещё пару дней побалует поклонников сериала разнообразным эксклюзивным контентом, но ожидать в ближайшие дни публикации чего-нибудь действительно ценного вроде промо второго сезона, конечно, не стоит — съёмки продолжения ещё далеки от завершения. О дате возвращения сериала на экраны тоже пока не сообщают.

3 Обсудить
Темы
 
Видео Ведьмак
 29 ноябряВо втором сезоне «Ведьмака» появится Мэва, королева Лирии и Ривии 13 ноябряШоураннер «Ведьмака» пообещала сделать Геральта инвалидом 5 октябряГенри Кавилл демонстрирует обновлённые доспехи Геральта во втором сезоне «Ведьмака»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Ана Де Армас и Аня Чалотра возглавили списки популярнейших актёров и актрис 2020 года
 
Во втором сезоне «Ведьмака» появится Мэва, королева Лирии и Ривии
 
Генри Кавилл получил травму на съёмках второго сезона «Ведьмака»

Тоже интересно

 
Кино Kinodanz готова простить BadComedian, и это заслуга Ксении Собчак
 
Комиксы — для дебилов
 
Кино В мае выходят в прокат «Подольские курсанты» от создателей «Брестской крепости»
 
Кино «Человек-амфибия» сменит пол в новом фильме Фёдора Бондарчука
 
Кино «Бонд 25» раскрыл объятия движению #MeToo и покончил с «девушками Бонда»
 
Кино «Артемис Фаул» — первый тизер-трейлер диснеевского фильма
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в декабре

21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
24 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
27 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
535 минут назад – 12: Артём Габрелянов
 
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 441: Анонсы Marvel и гибридная схема Warner Bros.
 
12Ноль кадров в секунду – 347: Страсти Киберпанковы
 
 
6ЕВА – 403: С новым срачем!
 
2Телеовощи – 370: Усложнённые родственные связи
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru