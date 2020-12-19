Звёздный час Плотвы и другие неудачные дубли первого сезона «Ведьмака»

В рамках уже упоминавшейся онлайн-акции 6 Day of Witchmas стриминговый сервис Netflix опубликовал в сети видеоролик с неудавшимися дублями из первого сезона «Ведьмака». Оный путём голосования выбрали активные в «Твиттере» фанаты сериала. Помимо играющего главную роль Генри Кавилла свою лепту в подборку внесли исполнители партий Стрегобора Ларс Миккельсен и Тиссаи Де Врие Мианна Бёринг, а также незабвенная Плотва.

Официальный твиттер многосерийного фэнтези ещё пару дней побалует поклонников сериала разнообразным эксклюзивным контентом, но ожидать в ближайшие дни публикации чего-нибудь действительно ценного вроде промо второго сезона, конечно, не стоит — съёмки продолжения ещё далеки от завершения. О дате возвращения сериала на экраны тоже пока не сообщают.