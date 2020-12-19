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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Парик, костюм и бэтмобиль — полный набор супергероини второго сезона «Бэтвумен» (свежие кадры)

Портал Entertainment Weekly одарил зрителей подборкой свежих кадров из второго сезона «Бэтвумен», где нашлось место почти для всех важных персонажей со сложными лицами, а также для бэтсигнала и бэтмобиля.

Кадры из сериала «Бэтвумен» Кадры из сериала «Бэтвумен» Кадры из сериала «Бэтвумен» Кадры из сериала «Бэтвумен»

Во втором сезоне супергеройской драмы бездомная боевая лесбиянка Райан Уайлдер (Джависия Лесли) случайно находит униформу куда-то сгинувшей Кейт Кейн (Руби Роуз). После стольких лет ощущения своей беспомощности в коррумпированном Готэме Райан расценивает костюм как инструмент, который поможет ей вернуть себе уверенность в своих силах.

Второй сезон проекта от шоураннера Кэролайн Дрис стартует на телеканале The CW 17 января.

Кадры из сериала «Бэтвумен» Кадры из сериала «Бэтвумен» Кадры из сериала «Бэтвумен» Кадры из сериала «Бэтвумен» Кадры из сериала «Бэтвумен»
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