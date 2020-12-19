Мистический триллер «Ключи Локков» получил от Netflix третий сезон

Щедрый потоковый сервис Netflix официально оформил сериалу «Ключи Локков» третий сезон, и это при том, что второго ещё не видно на горизонте. Продолжение экранизации одноимённого графического романа Джо Хилла и Габриэля Родригеса выйдет на экраны в следующем году.

Съёмки второго сезона планируют завершить на этой неделе и надолго расходиться не намерены — съёмки третьего сезона должны стартовать уже в начале следующего года.

Сериал рассказывает о вдове Нине Локк, вместе с детьми переехавшей в фамильное поместье погибшего мужа. Там семья надеется начать жизнь заново, и в каком-то смысле это у них получается — с переездом в старинный особняк для Локков начинается совсем другая жизнь, с помощью магических ключей открывающая им новую сторону реальности.

В сериале снимаются Дэрби Стэнчфилд, Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Билл Хек, Лайсла Де Оливейра, Томас Митчелл Барнет, Гриффин Глак и Коби Бёрд. Шоарннерами проекта остаются Карлтон Кьюз («Штамм») и Мередит Аверилл. Производством заведует IDW Entertainment.