 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Криминал, наркота, БДСМ в трейлере комедии «Стендап под прикрытием» «Будто вернулся в детство!» — Роберт Родригес до сих пор в восторге от съёмок «Мандалорца» Хороших вариантов не было — режиссёр «Чудо-женщины: 1984» о выходе на HBO Max Играем в Wonderful Dizzy — долгожданную новую часть «Диззи» Бен Аффлек сыграет нового супергероя — Гарри Гудини
СЕРИАЛЫ
29
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Мистический триллер «Ключи Локков» получил от Netflix третий сезон

Щедрый потоковый сервис Netflix официально оформил сериалу «Ключи Локков» третий сезон, и это при том, что второго ещё не видно на горизонте. Продолжение экранизации одноимённого графического романа Джо Хилла и Габриэля Родригеса выйдет на экраны в следующем году.

Съёмки второго сезона планируют завершить на этой неделе и надолго расходиться не намерены — съёмки третьего сезона должны стартовать уже в начале следующего года.

Сериал рассказывает о вдове Нине Локк, вместе с детьми переехавшей в фамильное поместье погибшего мужа. Там семья надеется начать жизнь заново, и в каком-то смысле это у них получается — с переездом в старинный особняк для Локков начинается совсем другая жизнь, с помощью магических ключей открывающая им новую сторону реальности.

В сериале снимаются Дэрби Стэнчфилд, Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Билл Хек, Лайсла Де Оливейра, Томас Митчелл Барнет, Гриффин Глак и Коби Бёрд. Шоарннерами проекта остаются Карлтон Кьюз («Штамм») и Мередит Аверилл. Производством заведует IDW Entertainment.

+ Обсудить
Темы
 
Ключи Локков
 17 декабряБен Барнс обещает изменить мир в промо-ролике сериала по фэнтези-вселенной «Гриша» 16 декабряПринцесса-алкоголичка исследует новые миры в свежем трейлере фэнтези-комедии «Разочарование» 15 декабряЗвезда «Дэдпула» сыграет ангела в шестом сезоне «Люцифера» 14 декабря«Эпидемия», «Ход королевы», «Бумажный дом» — Netflix назвал самые популярные сериалы у российских зрителей в 2020 году 14 декабряСкандалы, интриги, чёрные аристократы в трейлере мелодрамы Шонды Раймс «Бриджертоны» 10 декабря«Люк Кейдж», «Блеск» и «Диета из Санта-Клариты» — сериалы, чьё закрытие сильнее всего расстроило подписчиков Netflix
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Netflix одобрил съёмки первого сезона сериала «Локки и ключ»
 
Новые сериалы 3–9 февраля
 
Дети из фильма «Оно» сыграют в пилоте триллера «Локки и Ключ»

Тоже интересно

 
«Хранители» — трейлер сериала Дэймона Линделофа
 
Кино Кристен Стюарт не огорчил провал «Ангелов Чарли»
 
Кино Студия Disney останавливает съёмки всех своих художественных фильмов
 
Кино «Шестеро в подполье» — взрывной трейлер боевика Майкла Бэя с Райаном Рейнольдсом
 
Кино «Богемская рапсодия» — финальный трейлер
 
Игры The Last of Us Part II наконец-то вышла и была разгромлена игроками
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в декабре

20 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
24 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
27 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
135 минут назад – 12: Артём Габрелянов
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 441: Анонсы Marvel и гибридная схема Warner Bros.
 
12Ноль кадров в секунду – 347: Страсти Киберпанковы
 
 
6ЕВА – 403: С новым срачем!
 
2Телеовощи – 370: Усложнённые родственные связи
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru