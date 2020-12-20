Новые сериалы 21–27 декабря: «Бриджертоны» и «Пассажиры»

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К Андрею, рассекающему по Москве на старом «Мерседесе» из 90-х, попасть непросто. Сначала нужно… умереть. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чём-то, что висит на душе тяжёлым грузом, не отпуская из этого мира. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на Земле, такси и перевозчик душ будут продолжать свой путь.

Создатели представляют на суд зрителей телеантологию, где за мистическим флёром зрителей ожидает драма с глубокими экзистенциальными вопросами, которые мы обязательно задавали себе хотя бы раз в жизни.