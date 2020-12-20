Новые сериалы 21–27 декабря: «Бриджертоны» и «Пассажиры»

Новых сериалов на неделе будет совсем немного — близящееся католическое Рождество принесёт зрителям всего одну многосерийную новинку, притом сомнительного качества. На потоковом сервисе Netflix выйдет полный первый сезон костюмированной мелодрамы Шонды Раймс «Бриджертоны». Вторая премьера — мистическая драма «Пассажиры» с Кириллом Кяро — отметит свою премьеру на российском видеосервисе START.
Понедельник, 21 декабря
драма
В ролях Набхаан Ризван, Приянга Бурфорд, Дэвид Джонсон, Конор Макнилл, Фрейя Мэйвор, Синна Могул
Создатель Майки Дон, Конрад Кей
Первый сезон финансовой драмы завершится восьмым эпизодом Reduction in Force. Кабельный канал HBO продлил сериал на второй сезон.
Вторник, 22 декабря
фантастика, триллер
В ролях Джон Слэттери, Фернанда Андрэйд, Ив Харлоу, Аарон Мотен, Джейсон Батлер Харнер, Джерардо Селаско
Создатель Мэнни Кото
Десятый эпизод под названием FILE #10 станет заключительным для первого сезона и сериала — телеканал FOX официально попрощался с технотриллером.
Четверг, 24 декабря
драма, мистика
В ролях Кирилл Кяро, Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Анатолий Белый
К Андрею, рассекающему по Москве на старом «Мерседесе» из 90-х, попасть непросто. Сначала нужно… умереть. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чём-то, что висит на душе тяжёлым грузом, не отпуская из этого мира. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на Земле, такси и перевозчик душ будут продолжать свой путь.
Создатели представляют на суд зрителей телеантологию, где за мистическим флёром зрителей ожидает драма с глубокими экзистенциальными вопросами, которые мы обязательно задавали себе хотя бы раз в жизни.
Пятница, 25 декабря
драма, романтический
В ролях Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Джонатан Бэйли, Люк Ньютон, Клаудиа Джесси
Создатель Крис Ван Дьюсен
Костюмированная драма, вдохновлённая одноимённой серией романов Джулии Куинн, рассказывает о влиятельном английском семействе Бриджертон, чьи многочисленные отпрыски стремятся обрести свою любовь.
Шонда Раймс на свой лад расскажет о жизни аристократической Англии эпохи Регентства. Сериал выглядит как экранизация посредственного бульварного романа.