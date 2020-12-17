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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Кирилл Кяро помогает заплутавшим душам в трейлере мистической драмы «Пассажиры»

«Вы не едете домой, вы умерли. Мне очень жаль», — сообщает центральный персонаж многосерийный мистической драмы «Пассажиры». Трейлер сериала опубликовал официальный YouTube-канал отечественного онлайн-кинотеатра START. Сериал, где Кирилл Кяро работает современным извозчиком душ стартует 24 декабря.

Андрей (Кяро) — непростой водитель с виду обычного старого «Мерседеса». Его пассажирами становятся только те, кто распрощался с земной жизнью, но так и не пересёк финальную черту. На этом свете почивших удерживают разные незавершённые дела, и пока мающиеся души не откроются водителю и не осознают, что конкретно удерживает их на Земле, исповедальня на колёсах продолжит свой путь по столице.

В сериале Карена Оганесяна («Пять невест», «Игра на выживание») также снимаются Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьёв, Анатолий Белый, Егор Губарев, Венимамин Смехов и Анастасия Уколова.

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Видео Пассажиры
 25 ноябряКирилл Кяро — современный Харон в тизере мистической драмы «Пассажиры»
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