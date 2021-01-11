Шон Бин сеет хаос и разрушение в трейлере второго сезона «Сквозь снег»

Кабельный канал TNT выпустил трейлер второго сезона триллера «Сквозь снег», который обещает жёсткое противостояние нового лидера поезда Лейтона (Давид Диггс) и упивающегося властью мистера Уилфорда (Шон Бин). Постапокалиптический экшен возвращается на малые экраны 25 января.

Во втором сезоне антиутопии о новом ледниковом периоде пассажиры поезда, выжившие после революции, пытаются придерживаться хрупкого перемирия, а Лейтон (Риггс) становится лидером. Но впереди у него борьба за умы и души людей, а в противниках — мистер Уилфорд (Бин), у которого новый поезд, новая технология, хитроумный план и преданная ему протеже Александра (Роуэн Бланчард) — дочь Мелани Кавилл (Дженнифер Коннелли).