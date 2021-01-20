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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Триллер «Сквозь снег» с Шоном Бином и Дженнифер Коннели продлён на третий сезон

Кабельный канал TNT с впечатляющей оперативностью обеспечил продление многосерийному футуристическому триллеру «Сквозь снег» — сериал официально обзавёлся третьим сезоном до премьеры второго. Продолжение стартует 25 января.

Сто послужило причиной столь оптимистичного настроя, неизвестно. Вероятно, руководство канала свято уверено в успехе продолжения. Во втором сезоне выжившим после революции предстоит столкнуться с новым испытанием. Нынешнему лидеру поезда Лейтону (Давид Диггс) предстоит доказывать, что он достоин нового статуса — по души пассажиров с боевым настроем явился мистер Уилфорд (Шон Бин).

Помимо Диггса и Бина в постапокалиптическом триллере о выживании в новом ледниковом периоде снимаются Дженнифер Коннелли, Роуэн Бланчард, Элисон Райт, Мики Самнер, Иддо Голдберг, Лина Холл, Кэти Макгинесс, Сэм Отто и другие. Шоураннером по-прежнему значится Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»).

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