Новые сериалы 13–19 декабря: «Супер Макгрубер», «1883» и второй сезон «Ведьмака»

Третья неделя декабря предлагает сериалофилам несколько многосерийных премьер. Стриминговый сервис Parampunt+ представит вестерн Тейлора Шеридана «1883», а видеосервис Peacock — экшен-комедию «Супер Макгрубер». На потоковом сервисе HBO Max выйдет антиутопический мини-сериал «Станция Одиннадцать». Помимо новых сериалов имеется важный возвращенец — король стриминга Netflix явит миру второй, усовершенствованный сезон «Ведьмака».
Четверг, 16 декабря
комедия
В ролях Уилл Форте, Райан Филипп, Кристен Уиг, Лоренс Фишбёрн, Сэм Эллиотт, Билли Зейн
Создатель Йорма Такконе, Уилл Форте
Отсидев десять лет в тюрьме, спецагент и ярый патриот выходит на свободу и готов к новым приключениям. В ходе очередной миссии Макгрубер сразится с врагом из своего прошлого, надумавшим уничтожить мир.
Суперагент Макгрубер возвращается и, если судить по промо-материалам — сделает это в соответствии с собственным пониманием о юморе. Компания из полнометражки во главе с Уиллом Форте в полном составе вернётся в повествование.
мини-сериал, фантастика
В ролях Джо Пинг, Маккензи Дэвис, Даниэль Дедуайлер, Химеш Патель, Дэвид Уилмот, Набхан Ризван
Создатель Патрик Соммервиль
Постапокалиптическая сага охватит несколько временных отрезков и расскажет о выживших после смертоносного гриппа. О том, как они пытаются заново построить и переосмыслить мир, сохранив лучшее из того, что было потеряно.
Очередная антиутопия на остро актуальную тему смертельно опасной эпидемии.
Пятница, 17 декабря
фэнтези, драма, боевик
В ролях Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Джои Бэти, Милли Брэйди
Создатель Лорен Шмидт Хиссрич
Экранизация культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского повествует об одиноком охотнике на монстров Геральте из Ривии, пытающемся найти своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Но однажды судьба сводит его с могущественной чародейкой и юной принцессой, и отныне все трое пытаются выжить в нарастающем по всему Континенту хаосе.
комедия
В ролях Пол Радд, Уилл Феррелл, Кэтрин Хан, Кейси Уилсон
Создатель Джорджия Притчетт
Восьмой — заключительный — эпизод драмы о психиатре-паразите с Уиллом Ферреллом и Полом Раддом называется The Verdict.
ужастик
В ролях Кинан Трейси, Дэниел Доэни, Натали Малайка, Морган Холмстром, Кристи Динсмор, Миранда Фригон
Создатель Джед Элинофф, Скотт Томас
Первый сезон зомби-сериала завершится десятым эпизодом Choke on 'Em! Кабельный канал Syfy пока не сообщил о дальнейшей судьбе проекта.
Воскресенье, 19 декабря
драма, исторический
В ролях Сэм Эллиотт, Тим Макгро, Фейт Хилл, Билли Боб Торнтон, Изабель Мэй, Ламоника Гарретт
Создатель Тейлор Шеридан
История о славных предках семейства Датттонов, отправившихся в путешествие на запад по Великим равнинам к последнему оплоту дикой Америки. Историю об осваивании Дикого Запада покажут глазами бегущей от нищеты семьи, которая надеется обрести лучшее будущее в американской земле обетованной — Монтане.
Тейлор Шеридан представляет вестерн-приквел семейной драмы «Йеллоустоун». И если оригинальный сериал козыряет Кевином Костнером, то у новичка в обойме не менее звёздный Том Хэнкс.
драма, комедия, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Ниси Нэш, Кэрри Престон, Гарольд Перрино, Джуди Рейес, Дженнифер Лайон, Карруче Тран
Создатель Элиот Лоуренс
Сюжет рассказывает о нескольких работницах маникюрного салона в Южной Флориде, решивших потеснить представителей противоположного пола в традиционно мужском мире организованной преступности.
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