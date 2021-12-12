 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Это не Тоби Магуайр! Два Доктора и левый паренёк в свежем телеролике «Человека-паука: Нет пути домой» Звезда «Zомбилэнда» найдёт особенное колечко в новом ромкоме Взяла Doom на душу: Розамунд Пайк извинилась за плохую экранизацию культового шутера Джаред Лето надеется на выход режиссёрской версии «Отряда самоубийц» Экшен Forspoken поражает всех ценником PC-версии
1
СЕРИАЛЫ
509
 
Прямая ссылка на новость:

Новые сериалы 13–19 декабря: «Супер Макгрубер», «1883» и второй сезон «Ведьмака»

Источник: Peacock

Третья неделя декабря предлагает сериалофилам несколько многосерийных премьер. Стриминговый сервис Parampunt+ представит вестерн Тейлора Шеридана «1883», а видеосервис Peacock — экшен-комедию «Супер Макгрубер». На потоковом сервисе HBO Max выйдет антиутопический мини-сериал «Станция Одиннадцать». Помимо новых сериалов имеется важный возвращенец — король стриминга Netflix явит миру второй, усовершенствованный сезон «Ведьмака».

Четверг, 16 декабря

 
Премьера+
Peacock
Супер Макгрубер MacGruber

комедия

В ролях Уилл Форте, Райан Филипп, Кристен Уиг, Лоренс Фишбёрн, Сэм Эллиотт, Билли Зейн

Создатель Йорма Такконе, Уилл Форте

Отсидев десять лет в тюрьме, спецагент и ярый патриот выходит на свободу и готов к новым приключениям. В ходе очередной миссии Макгрубер сразится с врагом из своего прошлого, надумавшим уничтожить мир.

Суперагент Макгрубер возвращается и, если судить по промо-материалам — сделает это в соответствии с собственным пониманием о юморе. Компания из полнометражки во главе с Уиллом Форте в полном составе вернётся в повествование.

Видео

 
Премьера+
HBO Max
Станция Одиннадцать Station Eleven

мини-сериал, фантастика

В ролях Джо Пинг, Маккензи Дэвис, Даниэль Дедуайлер, Химеш Патель, Дэвид Уилмот, Набхан Ризван

Создатель Патрик Соммервиль

Постапокалиптическая сага охватит несколько временных отрезков и расскажет о выживших после смертоносного гриппа. О том, как они пытаются заново построить и переосмыслить мир, сохранив лучшее из того, что было потеряно.

Очередная антиутопия на остро актуальную тему смертельно опасной эпидемии.

Видео

Пятница, 17 декабря

 
Сезон2
Netflix
Ведьмак The Witcher

фэнтези, драма, боевик

В ролях Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Джои Бэти, Милли Брэйди

Создатель Лорен Шмидт Хиссрич

Экранизация культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского повествует об одиноком охотнике на монстров Геральте из Ривии, пытающемся найти своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Но однажды судьба сводит его с могущественной чародейкой и юной принцессой, и отныне все трое пытаются выжить в нарастающем по всему Континенту хаосе.

Видео

 
Конец сезона1
Apple TV+
Психиатр по соседству The Shrink Next Door

комедия

В ролях Пол Радд, Уилл Феррелл, Кэтрин Хан, Кейси Уилсон

Создатель Джорджия Притчетт

Восьмой — заключительный — эпизод драмы о психиатре-паразите с Уиллом Ферреллом и Полом Раддом называется The Verdict.

Видео

 
Конец сезона1
Syfy
День мертвецов Day of the Dead

ужастик

В ролях Кинан Трейси, Дэниел Доэни, Натали Малайка, Морган Холмстром, Кристи Динсмор, Миранда Фригон

Создатель Джед Элинофф, Скотт Томас

Первый сезон зомби-сериала завершится десятым эпизодом Choke on 'Em! Кабельный канал Syfy пока не сообщил о дальнейшей судьбе проекта.

Видео

Воскресенье, 19 декабря

 
Премьера+
Paramount+
1883 1883

драма, исторический

В ролях Сэм Эллиотт, Тим Макгро, Фейт Хилл, Билли Боб Торнтон, Изабель Мэй, Ламоника Гарретт

Создатель Тейлор Шеридан

История о славных предках семейства Датттонов, отправившихся в путешествие на запад по Великим равнинам к последнему оплоту дикой Америки. Историю об осваивании Дикого Запада покажут глазами бегущей от нищеты семьи, которая надеется обрести лучшее будущее в американской земле обетованной — Монтане.

Тейлор Шеридан представляет вестерн-приквел семейной драмы «Йеллоустоун». И если оригинальный сериал козыряет Кевином Костнером, то у новичка в обойме не менее звёздный Том Хэнкс.

Видео

 
Сезон4
TNT
Когти Claws

драма, комедия, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Ниси Нэш, Кэрри Престон, Гарольд Перрино, Джуди Рейес, Дженнифер Лайон, Карруче Тран

Создатель Элиот Лоуренс

Сюжет рассказывает о нескольких работницах маникюрного салона в Южной Флориде, решивших потеснить представителей противоположного пола в традиционно мужском мире организованной преступности.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

30Критики нахваливают второй сезон «Ведьмака» 18Смуглянка Нэннеке, нарядный Дийкстра и рыжая Трисс на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака» 13Лютик виртуозно пересказывает сюжет первого сезона «Ведьмака»

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 декабря
 0
Лучшие экранизации видеоигр
 1
Страх и ненависть развода: в сети появился трейлер мини-сериала «Очень британский скандал»
 7
Не просто так: сиквел «Секса в большом городе» бьёт рейтинги HBO Max
 0
Телеовощи. Выпуск 422: Удовольствие от Мандаворца
 0
Вышел клип на открывающую музыкальную тему аниме «Истребитель демонов: Квартал красных фонарей»
 3
Вышел трейлер мини-сериала Netflix «Женщина в доме напротив девушки в окне»
 0
Новые фильмы 13–19 декабря 2021 года: «Человек-паук: Нет пути домой», «Матрица: Воскрешение» и другие новинки кино
 4
Фейк! «Слитый» постер «Тора 4» оказался не настоящим
 7
Сет Роген научит вас правильно танцевать мужской стриптиз в криминальной драме, где все под конец умирают
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 422: Удовольствие от Мандаворца
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
20Лазер-шоу «Три дебила» – 493: «Охотники за привидениями», «Небо», «Власть пса»
 
5Ноль кадров в секунду – 398: Ле Донжон оф Нахуйблях
 
18ЕВА – 454: Берсер-кар!
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru