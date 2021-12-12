Новые сериалы 13–19 декабря: «Супер Макгрубер», «1883» и второй сезон «Ведьмака»

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Peacock

Отсидев десять лет в тюрьме, спецагент и ярый патриот выходит на свободу и готов к новым приключениям. В ходе очередной миссии Макгрубер сразится с врагом из своего прошлого, надумавшим уничтожить мир.

Суперагент Макгрубер возвращается и, если судить по промо-материалам — сделает это в соответствии с собственным пониманием о юморе. Компания из полнометражки во главе с Уиллом Форте в полном составе вернётся в повествование.