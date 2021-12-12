Лучшие экранизации видеоигр

Взять да и обсудить все экранизации игр — задача, как кажется четырём Трём Дебилам, вполне благородная и достижимая в рамках одного стрима.

Отметим — стрима открытого и доступного абcолютно всем, кто захочет послушать глубокомысленные и не очень выводы на злободневную тему. Собственно, недавно вышла свежая экранизация «Обители зла», также появился сериал по мотивам «Лиги легенд».

Чем не повод собраться над телом пациента и проверить его на вшивость? Или, как уверены многие, на одержимость. Возможно, проклятие прошло, всё наладилось и впереди только светлое будущее...

Потрендим вместе сегодня в 21:00.