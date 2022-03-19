Кристофер Ллойд записался в третий сезон «Мандалорца»

Понимаете, доктор Эммет Браун умеет путешествовать не только по времени, но и по галактикам. Издание The Hollywood Reporter эксклюзивно сообщает, что в актёрский состав «Мандалорца» записался Кристофер Ллойд. А вот какая роль ему досталась в третьем сезоне космического вестерна, пока большая тайна.

Первый сериал по вселенной «Звёздных войн», которым занимаются бессменные Джон Фавро и Дэйв Филони, уже вернулся в производство. Съёмки продолжения истории о Дине Джарине (Педро Паскаль) и его «сынишке» Грогу проходят в Южной Калифорнии.

Студия Lucasfilm пока никак не комментирует знаменательное прибавление к касту. Производственный процесс растянется на несколько месяцев, а когда зрителям ждать новых серий на Disney+, пока не сообщают. В лучшем случае премьера третьего сезона состоится к концу года.