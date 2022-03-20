Анимационный сериал «Теккен: Кровные узы» получил тизер

На YouTube-канале Netflix вышел тизер анимационного сериала «Теккен: Кровные узы» (Tekken: Bloodline). Основанный на играх Tekken проект выйдет на Netflix в этом году.

Синопсис сериала от Netflix:

«Сила — это всё». Дзин Кадзама в раннем возрасте научился у своей матери семейному искусству самообороны — традиционным боевым искусствам стиля Казама. Но он всё равно оказался бессилен, когда внезапно появилось чудовищное зло, уничтожившее всё, что было ему дорого, и навсегда изменившее его жизнь. Злясь на себя за то, что не смог остановить его, Дзин поклялся отомстить и стремился к абсолютной власти, чтобы осуществить задуманное. Его поиски приведут к главной битве на мировой арене — турниру «Король Железного Кулака».

Цитата из пресс-релиза