Киллер Билл Хейдер возвращается в трейлере третьего сезона «Барри»

Сложные лица и не менее сложные эмоции. Кабельный канал HBO выкатил трейлер третьего сезона чёрной комедии «Барри» с Биллом Хейдером и Генри Уинклером в главных ролях. Полюбившийся критикам и зрителям сериал возвращается на домашние экраны 24 апреля.

Бывший морпех Барри (Хейдер), подрабатывавший заказными убийствами, решил порвать с прошлым и окунуться в мир театра, который, как он считает, наконец-то поможет его жизни обрести смысл. Какое-то время Барри приходится совмещать новое хобби и «основную профессию», потому что оказывается, что с миром киллеров порвать не так-то просто.

В сериале также снимаются Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган и Гленн Флешлер. Хейдер («Оно 2») режиссирует по собственному сценарию, который пишет в соавторстве с Алеком Бергом («Кремниевая долина»). Оба числятся исполнительными продюсерами проекта.

И свежий постер: