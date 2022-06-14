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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Создатели «Мисс Марвел» не боятся хейтеров

Источник: Disney+

Перед самым стартом супергеройского сериала «Мисс Марвел» случилась неприятность — на известном сайте IMDb какие-то жестокосердные люди по непонятным причинам насовали первой серии единиц. А ведь если верить агрегатору отзывов Rotten Tomatoes история о Камале Хан чудо как хороша — критики одобрили сериал на 97%, а зрители — на 84%.

И режиссёры доверяют аудитории «Томатов», великодушно прощая хейтерам с IMDb их малодушные попытки утопить непотопляемое. В интервью порталу Gizmodo Адиль Эль Арби и Билал Фалла рассказали, как относятся к ситуации.

Мы думаем, ценности фандома отражают ценности общества в целом, поэтому принимаем и хорошее, и плохое. Но мы верим, что в целом зрителям сериал нравится. Ведь ради них мы и снимаем фильмы и сериалы. Именно фанаты популяризируют героев Marvel. И мы стараемся воздать им должное — именно потому Камала Хан и сама фанат MCU. Следует уважать поклонников, потому что они очень преданы тому, что любят. И мы фокусируемся на положительных сторонах — так мы чувствуем любовь и поддержку фандома. Никакая другая профессия тебе такого не подарит. Мы очень надеемся, что наш скромный вклад в MCU порадует поклонников по всему миру, особенно юных фанатов Marvel.

Это правильно. Жить в радужной, благостной марвеловской реальности, где обитает и главная героиня их сериала, куда легче и безопаснее, чем в этом токсичном реальном мире. Там же легче и дождаться неминуемого продления «Мисс Марвел» на второй сезон.

Теги
Мисс Марвел
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