Вселенная «Человека-паука» пополнилась сериалом «Шёлк» от шоураннера «Ходячих мертвецов»

В позапрошлом году Amazon и студия Sony объявили о планах по совместной разработке многосерийного ответвления киновселенной «Человека-паука». И как оказалось, от планов этих не отказались — в ближайшем будущем в работу уйдут сразу несколько сериалов. Но первым в разработку — теперь уже официально — уходит супергеройский экшен «Шёлк». Проект доверили Анджеле Канг, шоураннеру наконец-то отживших своё «Ходячих мертвецов».

Исполнительными продюсерами вместе с Канг выступят Фил Лорд и Кристофер Миллер, авторы «Человека-паука: Через вселенные», а также бывшая глава Sony Эми Паскаль. За производство отвечает Sony Pictures Television.

Американо-кореянка Синди Мун (она же Шёлк), обретшая суперспособности после укуса радиоактивного паука во время научной выставки своего одноклассника Питера Паркера, дебютировала в серии комиксов The Amazing Spider-Man в апреле 2014-го, а своим сольным комиксом обзавелась в феврале 2015-го.

Об остальных потенциальных сериалах, являющихся предметом обсуждения Amazon и Sony, пока ничего конкретного не сообщают.