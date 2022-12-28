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Легендарные клоны снова в деле — свежий тизер второго сезона «Звёздных войн: Бракованной партии»

Уже через неделю, января, стартует второй сезон анимационного экшена «Звёздные войны: Бракованная партия», и стриминговый сервис Disney+ решил напомнить об этом важном событии новым промо-роликом сериала под названием «Миссия». Понятное дело, команда главных героев сидеть без дела не собирается — и на продолжение приключений им отведено целых 16 новых эпизодов.

События второго сезона разворачиваются спустя несколько месяцев после произошедшего на Камино. Суровые бойцы борются за выживание в не менее суровые времена после падения Республики, когда над далёкой-далёкой галактикой нависла мрачная тень Империи.

И свежий постер — с Хантером:

Постеры сериала «Звёздные войны: Бракованная партия»
Теги
ВидеоЗвёздные войны: Бракованная партия
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