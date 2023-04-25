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Том Холланд потерялся на свежем кадре сериала «Переполненная комната»

У парня очевидные проблемы. Стриминговый сервис Apple TV+ презентовал свежий кадр из многосерийного психологического триллера «Переполненная комната» с Томом Холландом в главной роли. Премьера сериала состоится 9 июня.

Компанию Холланду в сюжете первого сезона составляют Эмми Россам и Аманда Сейфрид. За сценарий отвечает Акива Голдсман («Игры разума», «Грань»). За режиссуру — Корнел Мундруцо («Фрагменты женщины»).

Кадры из сериала «Переполненная комната»

В основе антологии лежат реальные истории о психических расстройствах. Сюжет с Холландом вдохновлялся байопиком Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» о знаменитом преступнике с диссоциативным расстройством идентичности, в котором умещались 24 личности. Том Холланд играет Дэнни Салливана — переосмысленную копию Миллигана.

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0Телеовощи – 492: Две шашки и кокошник
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 563: Анонсы Star Wars Celebration, «Подземелья и драконы», «Шазам 2», «65»
 
1Ноль кадров в секунду – 469: Пенисы на снегу
 
4ЕВА – 524: (Не)заметный поворот
 
0Телеовощи – 491: Тяжёлый человек с тяжёлыми отношениями
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 562: Наш ответ IMAX, «Тетрис», «Крид 3», «Ампир V»
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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