Том Холланд потерялся на свежем кадре сериала «Переполненная комната»

У парня очевидные проблемы. Стриминговый сервис Apple TV+ презентовал свежий кадр из многосерийного психологического триллера «Переполненная комната» с Томом Холландом в главной роли. Премьера сериала состоится 9 июня.

Компанию Холланду в сюжете первого сезона составляют Эмми Россам и Аманда Сейфрид. За сценарий отвечает Акива Голдсман («Игры разума», «Грань»). За режиссуру — Корнел Мундруцо («Фрагменты женщины»).

В основе антологии лежат реальные истории о психических расстройствах. Сюжет с Холландом вдохновлялся байопиком Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» о знаменитом преступнике с диссоциативным расстройством идентичности, в котором умещались 24 личности. Том Холланд играет Дэнни Салливана — переосмысленную копию Миллигана.