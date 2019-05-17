Мультсериал «Разочарование» Мэтта Гроунинга вернётся на экраны осенью

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Осень — время обильных возлияний и сумасшедших приключений. Официальный твиттер-аккаунт мультсериала «Разочарование» сообщает, что 10-серийное продолжение 1-го сезона нового детища Мэтта Гроунинга («Симпсоны», «Футурама») выйдет на потоковом сервисе Netflix 20 сентября.

События комедийного фэнтези для взрослых разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где живут молодая принцесса-алкоголичка Бин, её личный демон Люси и компаньон по злоключениям — эльф Эльфо. Путешествующая по миру троица встречает на своём пути огров, фей, гарпий, чертей, троллей, морских чудовищ и самых обыкновенных дураков.

Персонажей озвучивают Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш, Тресс Макнилл, Дэвид Херман, Мэтт Берри, Джени Баттен, Рич Фулчер, Ноэль Филдинг и Люси Монтгомери. Шоураннером выступает Джош Вайнштейн («Симпсоны»); он же наряду с Гроунингом числится исполнительным продюсером проекта. Анимацией занимается Rough Draft Studios («Футурама»).

В прошлом октябре мультсериал получил продление на второй 20-серийный сезон. Его первая половина выйдет в 2020-м, а вторая — в 2021 году.