«Звёздный путь: Пикар» — сериал с Патриком Стюартом получил заголовок, логотип и синопсис

Сериал о Жан-Люке Пикаре, роль которого, как и прежде, исполняет нестареющий Патрик Стюарт отныне называется «Звёздный путь: Пикар». По такому случаю официальный твиттер «Стар Трека» представил логотип проекта:

#StarTrek: Picard will stream exclusively on @CBSAllAccess in the United States, on Amazon #PrimeVideo in more than 200 countries and territories and in Canada on Bell Media's @SpaceChannel and OTT service @CraveCanada. @StarTrekCBS @primevideouk https://t.co/f3mVPY449M pic.twitter.com/iDrmtDiQLg