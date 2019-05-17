«Звёздный путь: Пикар» — сериал с Патриком Стюартом получил заголовок, логотип и синопсис

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сериал о Жан-Люке Пикаре, роль которого, как и прежде, исполняет нестареющий Патрик Стюарт отныне называется «Звёздный путь: Пикар». По такому случаю официальный твиттер «Стар Трека» представил логотип проекта:

Продолжение личной истории Пикара будет связано с разрушением Ромуланской империи и тем, как сильно жизнь капитана была перевёрнута этим событием. Главный Смотрящий проекта Алекс Куртцман утверждает, что сериал будет больше психологическим, чем приключенческим. Медленнее, медитативнее, чем «Дискавери», он сосредоточится на личности главного героя, которому предстоит пройти все глубины тьмы, чтобы выбраться к свету.

В проект уже записались Сантьяго Кабрера («Мушкетёры») в роли местного Хана Соло и Мишель Хёрд («Сорвиголова») в роли спившегося офицера разведки.

Режиссёром первых двух эпизодов назначен Ханель Кулпеппер («Звёздный путь: Дискавери»). В команду исполнительных продюсеров сериала входят Куртцман, Стюарт, Джеймс Дафф, Акива Голдсман, Майкл Шейбон, Хизер Кадин, Род Родденберри и Тревор Рот. Премьера состоится в конце года на потоковых сервисах CBS All Access и Amazon Prime Video.