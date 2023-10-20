Гребень Годзиллы и людишки на постере сериала «Монарх: Наследие монстров»

То, что выглядит как впечатляющая часть живописного ландшафта, на самом деле прикорнувший гигант — звезда больших и малых экранов Годзилла. Стриминговый сервис Aplle TV+ поделился свежим постером-баннером одной из самых многообещающих премьер этого года — «Монарха: Наследия монстров». Премьера масштабного (надеемся) сериала состоится 17 ноября.

Напомним, одну из главных ролей в фантастической драме о многочисленных секретах тайной организации по исследованию реликтовых монстров играет семейный подряд Расселлов — отец Курт и сын Уайатт.