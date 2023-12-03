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Капитан Бёрнем и её напарник против загадочных крокозябр в отрывке из финального сезона «Звёздного пути: Дискавери»

На полях бразильского Comic Con 2023 стриминговый сервис Paramount+ поделился с аудиторией эксклюзивным отрывком из пятого — заключительного — сезона космической фантастики «Звёздный путь: Дискавери». В отрывке капитан Майкл Бёрнем (Соникуа Мартин-Грин) и её волшебный напарник со светодиодным лбом Кливланд Букер (Дэвид Aджaлa) противостоят неведомым и крайне опасным существам.

Точной даты выхода у пятого сезона нет, но уже известно, что финальные приключения Бёрнем и компании стартуют на цифровой платформе в апреле 2024-го.

Теги
ВидеоЗвёздный путь: Дискавери
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Источник фотографий: Depositphotos

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