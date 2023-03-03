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«Звёздный путь: Дискавери» завершится на пятом сезоне

Источник: Paramount+

Стриминговый сервис Paramount+ решил распрощаться со своим некогда популярным сериалом «Звёздный путь: Дискавери». И это при том, что пятый сезон почти отснят и должен был стартовать в этом году. Теперь пятому сезону понадобятся кое-какие досъёмки-пересъёмки, чтобы авторы смогли относительно логично завершит историю приключений капитана Майкл Бёрнем и её радужной команды.

В заключительном сезоне Бёрнем и компания отправятся в эпическое приключение на поиски древней силы, существование которой скрывалось веками. Но по пятам идут коварные враги, которые планируют присвоить бесценную находку себе. Завершится всё наверняка грандиозным финалом, который придётся придумывать на коленке.

В сериале снимаются Соникуа Мартин-Грин, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мэри Вайсман, Уилсон Круз, Дэвид Аджала и другие. Отвечают за проект по культовой фантастической вселенной Алекс Куртцман и Мишель Парадайз.

Теги
Звёздный путь: Дискавери
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